Через російські обстріли у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині загинуло двоє чоловіків та одна жінка. Про це 29 січня повідомив «Суспільному» голова громади Петро Гончаров.

За даними місцевого чиновника, двох чоловіків поранило на вулиці, біля пошти.

«По них росіяни випустили снаряд з міномета. Один поранений помер у “швидкій”, по дорозі до лікарні у Шостці», – зазначив Гончаров.

За його словами, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих – чоловіка і жінки. Ймовірно, російські військові із «Градів» обстріляли будинок, де мешкали чоловік і жінка, вони загинули на місці.

Нагадаємо, росіяни регулярно завдають ударів по прикордонних областях на півночі. Для прикладу, протягом 28 січня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.