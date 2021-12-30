Віталій Коцур став наймолодшим ректором в Україні

Очільник Університету Григорія Сковороди в Переяславі Київської області, 35-річний Віталій Коцур став рекордсменом в номінації «Наймолодший ректор вищого навчального закладу в Україні».

«Віднині Університет Григорія Сковороди в Переяславі офіційно очолює “Наймолодший ректор вищого навчального закладу в Україні” Віталій Коцур. Йому 35 років, 2 місяці та 25 днів, і він оновив попередній рекорд у категорії “Людські досягнення”, зафіксований Національним реєстром рекордів України», – йдеться у повідомленні університету.

Офіційне вручення сертифікату, який засвідчує новий рекорд, відбулося в середу, 29 грудня, в університеті. Рекорд зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Олег Волочков.

Попереднім рекордсменом був нинішній міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, який у 2010 році очолив Чернігівський технологічний університет у віці 38 років.

Хто такий Віталій Коцур, який став наймолодшим ректором в Україні

Віталій Коцур – доктор історичних наук, кандидат політичних наук, професор кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі Київської області. Народився на Сумщині.

У 2003 році вступив на історичний факультет Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, який екстерном, з відзнакою закінчив у 2006 році, здобувши спеціальність викладача історії та правознавства.

Протягом 2003–2007 рр. навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна інформація.

У 2009 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність «Міжнародна інформація» – інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач.

У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність «Фінанси». З 2007 по 2010 рр. навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

7 червня 2011 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контексті українсько-молдовських міждержавних відносин» та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

У 2018 р. закінчив магістратуру Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (магістр, політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін).

Коцур працював в університеті, який тепер очолює, з 2003 року. В 2014-2015 роках працював в Адміністрації президента.

З 29 червня 2021 р. Коцура призначили виконувачем обов’язків ректора, а з 9 листопада – ректором Університету Григорія Сковороди в Переяславі.