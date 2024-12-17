В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання. Про це повідомила у вівторок, 17 грудня, віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Спільно з українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва», – розповіла вона.

Відзначимо, що великовузлове складання – це технологія складання автомобілів, при котрій на місце збирання із заводу-виготовлювача постачаються повністю готові до збирання комплектуючі.

Наразі в Україні працює понад 40 ключових японських компаній. За словами Свириденко, український уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів зі значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків.

«Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями», – додала вона.

Відомо, що станом на грудень 2024 року Японія виділила приблизно 1,25 млрд євро через ініціативи NEXI для підтримки японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку.

Співпраця України та Японії

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки країн G7. Гроші є частиною пакета на загальну суму 50 млрд доларів, що компенсуються коштом заморожених російських активів.

У жовтні стало відомо, що японська компанія Prodrone відкриє проєкт з виявлення наземних мін в Україні за допомогою дронів.