Нові японські санкції відповідають раніше запровадженим іншими країнами

Уряд Японії запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб з Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Також санкції ввели проти десятка компаній з Китаю і ще чотирьох країн, які надають допомогу Російській Федерації в уникненні обмежень, повідомила пресслужба японського уряду у п’ятницю, 21 червня.

Персонально під японські санкції потрапили секретар ЦВК Росії Наталія Бударіна та ще троє членів Центрвиборчкому, а також керівник «Тактичного ракетного озброєння» Борис Обносов, директор «Уралвагонзаводу» Олександр Потапов, генеральний конструктор АМНТК «Союз» Мкртич Окроян та інші.

Окрім цього, Токіо ввів санкції проти так званої «глави Міносвіти» окупованої частини Запорізької області Олени Шапурової.

Також санкції були запроваджені проти юридичних організацій з Росії. Серед них компанія «Алроса»,«Кримпатріотцентр», Авіакомплекс імені Ільюшина, концерн «Туполєв», два виробництва з концерну «Алмаз-Антей», Челябінський тракторний завод, Пермський пороховий завод, Арзамаський приладобудівний завод та інші військово-промислові компанії.

В уряді Японії зазначають, що під обмеження вперше потрапили сім китайських компаній, які допомагали Росії купувати електроніку, а також по одній компанії з Індії, Казахстану, ОАЕ та Узбекистану. Цільовими підсанкційними компаніями є гонконзька фірма Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочипи для російських дронів, і китайський дистрибʼютор електроніки Yilufa Electronics Limited. Активи цих компаній у Японії мають бути заморожені, а угоди з ними японських фірм та громадян тепер заборонені.

Нові японські санкції відповідають раніше запровадженим іншими країнами, включаючи Сполучені Штати, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.

До слова, раніше представники США заявляли, що Китай постачає Росії двигуни для крилатих ракет і безпілотників. За даними американської розвідки, з Китаю росіяни також отримують верстати для балістичних ракет.

На початку червня США оголосили про розширення списку підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.