Собор Віри, Надії, Любові та Софії розташований на вул. Коновальця, 1

Верховний Суд України залишив без задоволення скаргу єпархії Української православної церкви Московського патріархату щодо витребування земельної ділянки, на якій розміщений Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії в Тернополі. Раніше міська рада розірвала договір оренди з УПЦ МП на землю за адресою вул. Коновальця, 1. Суди з цього питання тривали з 2023 року, а в кінці травня 2025 року Верховний Суд поставив крапку в цій справі.

Єпархія УПЦ МП втратила право користуватися землею, площею понад 0,5 га на вул. Коновальця, 1, де розташований Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Відповідне рішення Тернопільська міська рада прийняла на позачерговій сесії в квітні 2023 року.

Після цього рішення УПЦ МП звернулася до суду з вимогою залишити за собою право розпоряджатися ділянкою. Коли ж в червні 2024 року Апеляційний суд Тернопільщини остаточно скасував право оренди єпархії УПЦ МП на земельну ділянку в Тернополі, то юристи московського патріархату подали новий позов. Священники вимагали заборонити міськраді розпоряджатися ділянкою, накласти на неї арешт і обмежити будь-які реєстраційні дії щодо її відчуження.

Суди в різних інстанціях тривали до 2025 року. З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що управління Тернопільської єпархії УПЦ МП 10 березня 2025 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду. У своєму зверненні юристи УПЦ МП наголошували на тому, що Апеляційний суд неправильно дослідив та оцінив надані докази існування реальних ризиків, про які зазначала під час судів Тернопільська міська рада.

Однак попри всі дебати, колегія суддів Верховного Суду вважала, що доводи, викладені у касаційній скарзі, не підтвердилися, не спростовують висновків апеляції, а тому касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржувану постанову – без змін, йдеться в ухвалі Верховного суду від 27 травня 2025 року.

Поки тривали суди, Тернопільська міська рада виділила частину землі за цією адресою для ПЦУ, а саме для релігійної організації «Парафія Віри, Надії, Любові і матері їх Софії» Тернопільської єпархії ПЦУ.

В інтерв’ю «20 хвилин» директор релігійної організації ПЦУ Андрій Коваль повідомив, що йдеться саме про ділянку на Коновальця, 1. Будівельні роботи там ще не розпочинали, однак там хочуть збудувати капличку ПЦУ. Більше деталей наразі не розголошують.

У відповідь на рішення Верховного Суду прессекретар Тернопільської єпархії УПЦ МП отець Степан Балан зазначив, що міська рада і суди не мали підстав скасовувати оренду землі.

«Нічого протизаконного у нашому храмі ми не робили, не робимо і не плануємо. Ми молимося за мир в Україні, допомагаємо ЗСУ, але ще й постійно змушені відволікатися на юридичні процеси, бо тривають суди, бо мусимо відстоювати свої права. Ми просто хочемо працювати, як і раніше. Чи будуть ще позови – не готовий сказати, бо цим займаються наші юристи. Щодо виділення окремої ділянки на території нашого собору – не маю такої інформації», – зазначив отець Степан Балан.

Додамо, що священники УПЦ МП користувалися земельною ділянкою за адресою вул. Коновальця, 1 з 2009 року. Там побудували великий кафедральний собор та допоміжні споруди для парафії.