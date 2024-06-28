В 2023 році сесія міськради заборонила користуватися УПЦ МП цією ділянкою

Західний апеляційний суд скасував право оренди церкві Української православної церкви Московського патріархату на земельну ділянку в Тернополі. В обласному центрі УПЦ МП орендувала пів гектара, на яких побудований Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. В 2023 році сесія міськради заборонила користуватися священнослужителям цією ділянкою. Однак Тернопільський господарський суд скасував це рішення.

Західний апеляційний господарський суд 14 червня прийняв рішення щодо користування земельною ділянкою на вулиці Євгена Коновальця, 1 у Тернополі Тернопільською єпархією Української православної церкви Московського патріархату. Колегія суддів скасувала постанову Тернопільського господарського суду від 22 грудня 2023 року. Раніше тернопільська суддя Надія Андрусів скасувала рішення Тернопільської міської ради і повернула в користування земельну ділянку єпархії УПЦ МП.

Додамо, що 17 квітня 2023 року депутати на сесії Тернопільської міської ради заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1. Тернопільській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Під час сесії депутати наголошували, що це рішення необхідно прийняти, адже в Україні триває війна, а церква Московського патріархату підпорядковується російській церкві.

Однак Тернопільська єпархія УПЦ МП з рішенням депутатів не погодилася, а їх юристи подали судовий позов в Господарський суд Тернопільщини до Тернопільської міської ради щодо скасування заборони користуватися землею. У грудні 2023 року суддя Господарського суду Тернопільщини Надія Андрусик повернула московському патріархату пів гектара землі під церкву в Тернополі.

Судді Західного апеляційного господарського суду прийняли нове рішення, яким УПЦ МП скасовується право постійного користування земельною ділянкою, що унеможливлює користування будівлею в тому числі.

«У задоволенні позову управління Тернопільської Єпархії Української Православної церкви до Тернопільської міської ради про визнання недійсним рішення позачергової двадцять четвертої сесії Тернопільської міської ради від 17 квітня 2023 “Про припинення Управлінню Тернопільської єпархії Української Православної церкви права постійного користування земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1” відмовити повністю», – йдеться у постанові суду.

Також судді прийняли рішення стягнути з управління Тернопільської Єпархії Української Православної церкви на користь Тернопільської міської ради судовий збір в розмірі 4 542 грн. Постанова набирала законної сили з 14 червня 2024 року та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду.