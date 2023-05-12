ЄС планує прокласти 1100 км інтернет-комунікацій, проте коли саме, не повідомляється

Європейський Союз планує провести підводний інтернет-кабель Чорним морем, щоб зменшити свою комунікаційну залежність від Росії. Йдеться про провід до Грузії, який допоможе покращити зв'язок та частково відмовитися від російських інтернет-комунікацій, повідомило у п'ятницю, 12 травня, Financial Times.

За даними видання, Євросоюз підготував документ щодо прокладання підводного кабелю завдовжки 1100 км. Коштувати прокладання проводу буде 45 млн євро. Таким чином Європа планує налагодити з'єднання з Кавказом.

У документі Єврокомісії йдеться, що новий підводний кабель через Чорне море дозволить знизити залежність від наземного оптоволоконного з’єднання, що проходить через Росію. За словами співрозмовника FT, ЄС та Грузія домовилися про прокладання кабелю ще у 2021 році, щоб сепаруватися від Росії, а повномасштабна війна в Україні тільки прискорила перемовини.

Видання повідомило, що паралельно з Європейським Союзом бажання провести кабель через Чорне море висловила британська компанія Vodafone. Кабель від Vodafone передбачає з'єднання України з Болгарією та Туреччини з Грузією. Також компанія планує в майбутньому продовжити кабель до Вірменії, Казахстану та країн Азії. Наразі Vodafone шукає постачальників проекту.