Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією. Про це повідомляє Financial Times.

«Російським туристам неприйнятно гуляти нашими містами й набережними. Ми повинні надіслати сигнал російському народу, що ця війна не є нормальною, вона неприйнятна», – цитує FT високопоставленого чиновника ЄС.

Ще одне джерело видання зазначає, що Брюссель прагне «не зупинятися на обмеженні спрощення віз» і може ухвалити додаткові заходи в цьому напрямку до кінця року.

Угоду про спрощення візового режиму Європейський Союз і Росія ухвалили у 2007 році. Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022-го було призупинено її частину щодо чиновників, дипломатів і бізнесменів.

Деякі країни, зокрема Чехія і Польща, самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. В останні тижні в ЄС триває дискусія, чи не повинне таке рішення бути ухвалене на рівні всього блоку.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.