Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пластику. Нагадаємо, що ця екологічна ініціатива є одним із основних трендів нового століття. За даними дослідників, у середньому кожен українець за рік використовує 500 поліетиленових пакетів, тоді як у ЄС цей показник менший за сотню. Причина в тому, що в розвинених країнах уже багато років заборонено безоплатне поширення таких пакетів. У більшості випадків їх замінили на більш екологічні упакування або багаторазові сумочки.

Перші серйозні кроки на шляху відмови від подібного пластику цього року зроблені й у нашій країні. З грудня минулого року в Україні в магазинах і кафе почали діяти обмеження, що стосуються використання поліетиленових пакетів. З 1 лютого 2022 року Кабміном були встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі пакети в супермаркетах. З 10 березня поточного року буде заборонений продаж у магазинах надтонких (товщиною менше ніж 15 мкм), тонких (від 15 до 50 мкм) і деяких інших пластикових кульків. В обігу поки що залишаться більш щільні пакети, які можна купити в прикасових зонах.

Варто зазначити, що у більшості українських супермаркетів клієнтам уже запропонували гідну альтернативу шкідливому пластику.

У дискаунтерах «АТБ» (сьогодні у 24 областях України функціонують 1319 маркетів цієї мережі) поліетиленові «майки» вже замінили біорозкладними сертифікованими компанією TUV Austria пакетиками з кукурудзяного крохмалю. Їхній розмір – 24 х 24 см. Ціна такої тари становить 1,6 грн.

Також у продаж надійшли багаторазові екоторбинки (25 х 42 см), виготовлені зі спанбонду – нетканого полімерного матеріалу. Представлені вони поки у двох кольорах – бежевому та темно-зеленому. Вартість такої зручної сумки всього 3,7 грн.

Крім того, у прикасових зонах є багаторазові (червоні та сині) торбинки-трансформери, які легко складаються та поміщаються і у бардачок автомобіля, і в кишеню.

Як нам вдалося з'ясувати в «АТБ», випуск паперових пакетів найближчим часом не планують. Можливо, у цьому поки що просто нема потреби.

Виконуючи вимоги нового закону, з 10 березня в дискаунтерах «АТБ» припинять продаж тонких поліетиленових пакетів (так званих майок). Це стосується й аналогічних кульків без ручок. Така заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети, а також на первинне упакування для м'яса, риби, льоду, сипучих продуктів.

Найбільша за багатьма показниками (товарообігом, числом магазинів, кількістю співробітників, географією присутності, обсягом сплачених податків і зборів та ін.) роздрібна мережа країни «АТБ-Маркет» практикує послідовний підхід до вирішення екологічних питань.

З початку 2019 року компанія «АТБ» повністю перейшла на реалізацію особливих «зелених пакетів» – із запатентованою добавкою d2w у своєму складі. Цей компонент сприяє тому, що пластик через певний проміжок часу розпадається. Все відбувається під впливом природних факторів: сонця, води, температури.

За рік у магазинах лідера галузі ритейлу стартував ще один сміливий екопроєкт – з'явилися зручні та місткі картонні ящики. Ця багаторазова тара стала дуже популярною серед тих, хто приїжджає за покупками в «АТБ» на особистому авто. У таку коробочку можна покласти до 25 кг. Крім того, ці коробки можна повністю утилізувати або повторно переробити.

Торік до супермаркетів торговельної мережі «АТБ» надійшли у продаж пакети з кукурудзяного крохмалю й особливого біорозкладного полімеру – тара без проблем витримує навантаження до семи кілограмів.

Матеріал, з якого виготовляють крохмальні пакети «ПОЧАтОК», має велику здатність до біорозпаду. У компостній ямі він повністю розпадеться протягом одного року, не завдаючи при цьому ніякої шкоди природі.

Робить ці диво-пакетики спеціально для «АТБ» в'єтнамська компанія «Haplast», яка раніше успішно пройшла процедуру сертифікації в TUV Austria. Для одержання такого документа було проведено обов'язкове тестування екологічності сировини та виробів у незалежних європейських лабораторіях.