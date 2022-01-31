Чим «АТБ» дивуватиме покупців у 2022 році

2022 рік уже остаточно вступив у свої права та поставив перед нами чимало складних питань. Це і нова хвиля пандемії коронавірусу, і напружена ситуація на світовій політичній арені, і фейкові новини про зникнення з полиць магазинів основних продуктів, і ще багато чого – аж ніяк не святкового. Звісно, у такій ситуації хочеться визначеності, позитиву, впевненості в завтрашньому дні. Словом, стабільності.

Саме такими оптимістичними новинами, а також чіткими планами на поточний рік поділилася компанія «АТБ», що є багаторічним лідером української галузі роздрібної торгівлі.

Як соціально орієнтований бізнес корпорація планує продовжувати виконувати свою основну місію – безперебійно поставляти українцям гарантовано свіжі продукти та якісні товари першої необхідності за максимально демократичними цінами. Як і раніше, цінова політика в «АТБ» враховує можливість економії для клієнта. На цей час число постійних клієнтів «АТБ» перевищило позначку 4 млн осіб. Статистика показує, що вже понад 95% наших співгромадян купували продукти в дискаунтерах цієї торговельної мережі.

Вартість будь-якого товару (асортимент – більш як 3,5 тис. найменувань) на прилавках кожного із комфортних магазинів мережі традиційно нижча за середньоринкову на 10–15%. При цьому постійна акція «Товар дня», щотижневі акції «Економія» та «7 днів», спецціна по картці «АТБ» від Райфа дозволяють українцям значно заощаджувати на покупках. Крім соціальних товарів першої необхідності та товарів власних торговельних марок «АТБ», на полицях магазинів мережі також можна знайти і достатній асортимент преміальних товарів європейських виробників. Їхні ціни теж приємно здивують. Компанія досягає цього завдяки принциповому правилу – працювати з виробниками напряму, тому споживачі можуть купити гарантовано свіжий продукт найвищої якості за чесною ціною.

В «АТБ» запевняють, що в нинішньому році традиційна політика дискаунтерів «Зручно й ощадливо!» буде продовжена.

Розширення карти присутності

За більш ніж 25-річну історію своєї роботи на вітчизняному ринку ритейлу роздрібна мережа «АТБ» зарекомендувала себе як патріотичний і соціально значущий бізнес. Інноваційні дискаунтери «АТБ» працюють у 24 областях України. Їхнє загальне число сьогодні досягло вже 1316 – і цей показник постійно зростає.

Як і роком раніше, у компанії мають намір продовжувати динамічний розвиток свого флагманського підприємства — роздрібної мережі «АТБ Маркет». У планах на 2022-й – відкриття 120 нових магазинів, уведення в експлуатацію власного розподільного центру в Хмельницькій області та початок будівництва ще одного РЦ у Кропивницькому.

Важливо розуміти, що розширення карти присутності «АТБ» також означає створення в регіонах п'яти-семи тисяч робочих місць. Загалом на підприємствах корпорації вже працевлаштовано понад 70 тисяч українців. Це позитивно позначиться на добробуті кожного із нас, оскільки розширення торговельної мережі означає також помітне зростання обсягів сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів. Нагадаємо, що ці кошти стануть ресурсом для розвитку місцевої інфраструктури.

Пріоритетним у нинішньому році буде розвиток роздрібної мережі в Київській, Одеській і Львівської областях для досягнення рівномірного охоплення магазинами нового формату (це так звані «чорні» «АТБ» площею до 1000 кв. м) усієї території країни. Причому збільшення кількості дискаунтерів планується в невеликих населених пунктах, де люди сьогодні максимально зацікавлені в придбанні якісних продуктів за максимально доступними цінами. Першими приймуть покупців нові супермаркети «АТБ» у містечках і селищах із населенням сім тисяч жителів і більше. Також подібні магазини з'являться в передмістях обласних центрів, населених пунктах, розташованих поблизу великих автомагістралей і курортних зонах.

Диджиталізація на службі ритейлу

Для кожного, хто хоча б раз відвідував інноваційний супермаркет «АТБ», не стане відкриттям, що ця компанія є прикладом динамічного та прогресивного бізнесу. Саме «АТБ», що свого часу познайомила українців із форматом магазину самообслуговування, системно впроваджує інноваційні рішення та нові клієнтські сервіси. Серед останніх успішних проєктів – запуск продуктового інтернет-магазину повного циклу, випуск безпрецедентного для ритейлу продукту – банківської картки «АТБ» від Райфа. Крім переваг звичайної Visa Gold, вона дає ексклюзивну суперзнижку в магазинах мережі, а тепер ще й гарний кешбек у мережі аптек «АНЦ».

У планах компанії «АТБ» на 2022 рік – запуск нового мобільного застосунка, який у підсумку створить «екосистему «АТБ» та об'єднає в собі всі диджитал-сервіси, які будуть масштабовані на мережу, запуск цифрової банківської картки «АТБ» і нових програм лояльності, впровадження так званої «Зони сервісів», де будуть розташовані каси самообслуговування (КСО), місця видачі інтернет-замовлень і місця для перевірки покупок, зроблених за допомогою сервісу «Скануй-купуй».