За чим прийшли детективи БЕБ у FESTrepublic
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 жовтня
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- Детективи БЕБ провели обшук в офісі холдингу емоцій «!Фест» у Львові ZAXID.NET
- На центральних вулицях Львова висаджують ще 40 кліматичних дерев ZAXID.NET
- Ґданськ передав мільйон злотих на розбудову львівського центру «Незламні» ZAXID.NET
- Турецький хірург провів 16-річному львів'янину одну із найважчих отоларингологічних операцій ZAXID.NET
У вівторок, 17 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Обшуки на FESTrepublic. Бюро економічної безпеки влаштувало обшуки на Старознесенській у Львові, де розташовані офіси холдингу емоцій «!Фест».
- Європейський комітет регіонів вперше зібрався в Україні. Засідання влаштували у львівській Ратуші.
- Вперше вдихнув на повні груди. Надскладну ЛОР-операцію 16-річному пацієнтові у Львові зробив всесвітньо відомий хірург з Туреччини.
- Сто мішків бляшанок. Зібрану тару для окопних свічок Львівспецкомунтранс готовий передати волонтерам.
- Об‘єдналися заради перемоги та збереження довкілля. У самому центрі Львова висаджували іменні дерева.
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