У вівторок, 17 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Обшуки на FESTrepublic. Бюро економічної безпеки влаштувало обшуки на Старознесенській у Львові, де розташовані офіси холдингу емоцій «!Фест».

Європейський комітет регіонів вперше зібрався в Україні. Засідання влаштували у львівській Ратуші.

Вперше вдихнув на повні груди. Надскладну ЛОР-операцію 16-річному пацієнтові у Львові зробив всесвітньо відомий хірург з Туреччини.

Сто мішків бляшанок. Зібрану тару для окопних свічок Львівспецкомунтранс готовий передати волонтерам.

Об‘єдналися заради перемоги та збереження довкілля. У самому центрі Львова висаджували іменні дерева.

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