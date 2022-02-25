Російські загарбники зіткнулися з рішучим опором українців

Від початку повномасштабної російсько-української війни кількість втрат із боку російської армії перевищила тисячу військових.

Як повідомили 25 лютого у штабі Сухопутних військ ЗСУ, це найбільша кількість втрат з боку РФ під час збройних конфліктів, які сама починала.

«Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі. Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала», – повідомили у ЗСУ.

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що станом на 15:00 25 лютого загинуло 2800 особового складу РФ.

Нагадаємо, що за підсумками першого дня російського вторгнення окупанти вже втратили сім літаків, чотири вертольоти, а також кілька десятків одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. Українські військові взяли в полон кілька десятків російських військових.

Хроніка другого дня опору – у прямій трансляції ZAXID.NET