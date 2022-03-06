Очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут стверджує, що Збройні Сили України вдаються до маневреної оборони замість утримування лінії фронту. Про це повідомляє «Українська правда».

Чмут нагадав, що російська армія дісно володіє значним військовим потенціалом, підкріпленим наявністю великої кількості техніки, людей та зброї. У випадку утримування рубежів на лінії оборони, існувала висока імовірність того, що в такому випадку ЗСУ були оточені і знищені.

«ЗСУ застосували інший підхід – маневрена оборона: вони вступають в бій; відступають, затягують противника в глибину; противник зупиняється, тому що зупиняється його логістика, боєприпаси; ми переходимо в контрнаступ, розбиваючи його колони, наносячи вогневе ураження артилерією, авіацією, Байрактарами там, де він цього не очікує і там, де він не може оперативно перекрити себе повітряною обороною. Я думаю, всі бачили колони покинутої російської техніки. Це наслідок подібної тактики застосування Збройних сил», – пояснив Чмут.

За його словами, підрозділи ЗСУ наочно продемонстрували цю тактику на Сумщині, де один із батальйонів 93-ї бригади вийшов на лінію кордону з РФ. Спочатку вони відступили, а потім преейшли в контрнаступ і швидкими рейдами вибили ворога.

Така тактика має на меті не утримання позицій, а нанесення точкових ударів для виснаження ворога, його деморалізації та захоплення техніки, щоби потім здійснювати ефективний контрнаступ.

Підсумки і хроніку десятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.