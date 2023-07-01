Президент України Володимир Зеленський у суботу провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача на Рівненській атомній електростанції. Про це президент повідомив увечері в суботу, 1 липня.

«Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції», – йдеться в його повідомленні.

Як повідомив Офіс президента, На засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповідали про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко і голова Національної гвардії Юрій Лебідь доповідали про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль і командувач «Волині» Володимир Миронюк доповідали про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні, а голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

Також у засіданні брали участь президент «Енергоатому» Петро Котін директор станції Павло Ковтонюк, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов і голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Це не перше засідання Ставки на виїзді. Зокрема, у березні 2023 року перше виїзне засідання Ставки відбулося у Дніпрі.