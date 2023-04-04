Зеленський увів главу Мінстратегпрому України Камишіна до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна до складу Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №194/2023, який 4 квітня опублікувала прес-служба глави держави.

«...Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Камишіна Олександра Миколайовича – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України», – йдеться в документі.

Олександр Камишін до роботи в держорганах був менеджером у інвестиційній компанії Dragon Capital. Із 2021 року був радником міністра інфраструктури. З березня 2022 року очолив АТ «Укрзалізниця». У лютому 2023 року пішов у відставку та став позаштатним радником президента.

У вівторок, 21 березня, Верховна Рада призначила його міністром з питань стратегічних галузей промисловості.