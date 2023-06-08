Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 червня, прибув із робочим візитом до Херсонської області, яка бореться із наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС.

Як повідомили в прес-службі президента, голова держави провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків катастрофи. Йшлося про оперативну обстановку в області, евакуацію населення з потенційних зон затоплення, ліквідацію надзвичайної ситуації, організацію життєзабезпечення затоплених територій. Також обговорювали перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативну воєнну обстановку в зоні техногенної катастрофи.

«Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини», – зазначив він.

Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів про оперативну обстановку та евакуацію населення із зон затоплення.

Він навів оцінку втрат внаслідок теракту та повідомив про ймовірні ризики. Для вивезення людей підготували залізничний та автомобільний транспорт. Жителі підтоплених населених пунктів забезпечені харчами у повному обсязі. Проводяться роботи з підвезення питної води. На базі окремих закладів охорони здоров’я розгорнуто пункти евакуації.

Зеленський також відвідав переправу, де відбувається евакуація населення.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук і генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота поінформували про перебіг ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі. Президент дав доручення щодо справедливого підрахунку збитків і виділення коштів для компенсацій жителям, які постраждали внаслідок катастрофи. Крім того, Глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Станом на ранок четверга в Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів. З них 32% – правий берег, 68% – лівий, який переважно окупований. Евакуйовано 1995 осіб, переважно – з мікрорайону Корабел. У тимчасових пунктах допомоги люди забезпечені необхідним. На лівому березі ситуація надзвичайно важка. Окупанти не бажають допомагати цивільним, відбирають у них авто, на яких вони намагаються евакуюватись.