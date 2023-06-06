У штаб, який очолить Ігор Клименко, також увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади

Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка призначили керівником робіт із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це у вівторок, 6 червня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, утворили також штаб, куди увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та представники держпідприємств.

Крім цього, уряд виділить кошти з Фонду відновлення у розмірі 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів.

«Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою», – пояснив Шмигаль.

Також виділять майже 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення потреб у питній воді.

Нагадаємо, що на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.