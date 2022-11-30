Президент Володимир Зеленський запросив засновника компанії SpaceX та очільника Twitter Ілона Маска відвідати Україну. Відповідне запрошення він озвучив по відеозв'язку на саміті The New York Times DealBook Summit.

Зеленський пояснив, що така поїздка допоможе Маску краще зрозуміти наслідки агресії РФ.

«Якщо ви [Ілон Маск] хочете зрозуміти, що Росія зробила тут, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто її розпочав і коли ми зможемо її закінчити», – заявив президент України.

Згодом, під час інтерв'ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв'язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якось обірвати зв'язок.

«Я вас чую. Найголовніше, щоб пан Маск нас почув», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, що 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів щодо «пропозицій миру» та закінчення війни Росії проти України. Серед його пропозицій були повторне «голосування» в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН, остаточне входження Криму у склад РФ і нейтральний статус України. Після цього Маск не заспокоївся і продовжив свої пропозиції щодо «миру», аргументуючи їх «бажанням уникнути ядерної війни».

У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Володимир Зеленський у відповідь запитав, який Ілон Маск усім подобається більше – той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує Росію.

Трохи згодом стало відомо, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

Пізніше Ілон Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що у разі необхідності зв’язок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори.

Після резонансу, що виник, Маск повідомив, що ухвалив рішення продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США.

Зрештою, Ілон Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні навіть без фінансування Пентагону.