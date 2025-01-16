На Тернопільщині суд присудив жителю Почаєва вісім років в'язниці за те, що той до смерті забив безхатька в покинутому приміщенні. Причиною для бійки стала зірвана з кущів малина. Чоловік запідозрив, що його малину з городу вкрав місцевий житель, який не мав постійного місця проживання. Коли зустрівся з ним, то побив до смерті.

Інцидент трапився у вересні 2022 року. Під час розслідування правоохоронці встановили, що житель Почаєва кілька разів палицею вдарив малознайомого чоловіка по голові. В суді обвинувачений свою вину визнав частково і додав, що він ніби-то оборонявся. Однак це на судовому засіданні спростували прокурори.

«Прокурор довів у суді, що мешканець Почаєва, перебуваючи у закинутому складському приміщенні колишньої фабрики, кілька разів вдарив дерев’яною палицею по тілу й по голові безхатька, котрий на той час там проживав», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 16 січня.

Також правоохоронці з’ясували, що приводом для з’ясування стосунків між чоловіками стала малина з кущів винуватця бійки. Безхатько пробрався на його господарку і з кущів позривав ягоди. Внаслідок бійки, постраждалий отримав травми різного ступеня важкості, які і спричинили його смерть.

Кременецький районний суд 15 січня визнав винним жителя Кременеччини у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого та призначив йому покарання – вісім років позбавлення волі. На вирок можна ще подати апеляційну скаргу.