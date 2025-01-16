Житель Почаєва отримав 8 років в'язниці за забитого до смерті безхатька через крадену малину
Винуватець кілька разів палицею вдарив чоловіка по голові
На Тернопільщині суд присудив жителю Почаєва вісім років в'язниці за те, що той до смерті забив безхатька в покинутому приміщенні. Причиною для бійки стала зірвана з кущів малина. Чоловік запідозрив, що його малину з городу вкрав місцевий житель, який не мав постійного місця проживання. Коли зустрівся з ним, то побив до смерті.
Інцидент трапився у вересні 2022 року. Під час розслідування правоохоронці встановили, що житель Почаєва кілька разів палицею вдарив малознайомого чоловіка по голові. В суді обвинувачений свою вину визнав частково і додав, що він ніби-то оборонявся. Однак це на судовому засіданні спростували прокурори.
«Прокурор довів у суді, що мешканець Почаєва, перебуваючи у закинутому складському приміщенні колишньої фабрики, кілька разів вдарив дерев’яною палицею по тілу й по голові безхатька, котрий на той час там проживав», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 16 січня.
Також правоохоронці з’ясували, що приводом для з’ясування стосунків між чоловіками стала малина з кущів винуватця бійки. Безхатько пробрався на його господарку і з кущів позривав ягоди. Внаслідок бійки, постраждалий отримав травми різного ступеня важкості, які і спричинили його смерть.
Кременецький районний суд 15 січня визнав винним жителя Кременеччини у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого та призначив йому покарання – вісім років позбавлення волі. На вирок можна ще подати апеляційну скаргу.