На Тернопільщині під час гасіння пожежі в закинутій господарській будівлі рятувальники виявили загиблого чоловіка. Працівники поліції розпочали кримінальне провадження і з’ясовують особу людини та причини загоряння в приміщенні.

Про пожежу в місті Ланівці в «Службу порятунку» о 1:36 18 грудня повідомили очевидці. Люди, які зателефонували в ДСНС, розповіли, що поруч з їхніми будинками горить стара закинута господарська будівля. Пожежники оперативно виїхали на місце загоряння. Під час гасіння встановили, що вогнем було знищено сміття, стіни, підлога, стеля та речі домашнього вжитку на площі 24 квадратних метри.

В управлінні ДСНС Тернопільщини ZAXID.NET повідомили, що під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка. Скільки йому років – не відомо, адже досі не можуть встановити особу людини. Загиблого чоловіка передали поліцейським.

Правоохоронці за цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Тіло невідомого передали для проведення судово-медичної експертизи, аби встановити точну причину смерті. Також поліцейські проводять опитування в Ланівцях, щоб з’ясувати ім’я та особисті дані чоловіка.