У Кременці в покинутій будівлі місцеві жителі знайшли скелет людини, який пролежав там понад півтора року. Поліція встановила, що тіло належить чоловіку. А за свідченням людей, у цьому місці ніхто ніколи не ходить, тому не дивно, що труп пролежав так довго.

На скелет людини в покинутій будівлі колишньої тракторної бригади випадково натрапив місцевий житель. Чоловік про знахідку повідомив в Кременецький районний відділ поліції. Розповів, що оглядав двоповерховий будинок і на другому поверсі знайшов труп.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Правоохоронці опитали місцевих жителів і з'ясували, що приміщення колишньої тракторної бригади – нежитлове, а тому люди сюди фактично не заходили.

«Після огляду тіла судово-медичний експерт зазначив, що це чоловік 45-60 років. Фахівець припускає, що загиблий лежить у будівлі не менше 18 місяців. Біля скелета працівники виявили особисті речі чоловіка», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Чоловік був одягнутий. Також біля нього лежала сумка з засобами особистої гігієни та додатковим одягом. Однак жодних документів у ній не було. Зараз працівники поліції встановлюють особу загиблого. Тіло передали на експертизу, аби фахівці визначили точну причину смерті. У поліції факт виявлення людського скелету внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 КК України (вбивство).