Незаконну схему організував житель Київщини

На українському кордоні з Румунією правоохоронці викрили контрабанду підроблених пустих бланків державних документів. Прикордонники спільно з детективами Бюро з економічною безпекою вилучили 1200 одиниць готових документів та обладнання для їх виготовлення. Правоохоронці також встановили організатора незаконної схеми заробітку – це житель Київщини.

Під час розслідування детективи БЕБ вийшли на слід злочинної організованої групи, яка намагалася налагодити збут підроблених документів в Україні. Керівником групи виявився житель Київщини. Він ще з одним своїм спільником планували нелегально завезти з Румунії пусті бланки для підробки документів і спеціальне обладнання, повідомили в БЕБ Буковини в середу, 19 березня.

Зловмисник перебував в Румунії, там він організував і домовився про доставку підроблених документів в Україну. «Для цього він звернувся до водія, який здійснює міжнародні перевезення, та передав йому для транспортування офісну техніку та конверти, обмотані стрічкою, вказавши, що в пакетах знаходиться лише офісний папір і жодних незаконних предметів немає. Тоді як сам попрямував в Україну з іншим перевізником», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 19 березня.

Під час спроби перетину пункту пропуску «Дяківці» водія з підробленими документами зупинили для перевірки, і митники виявили фальшиві бланки водійських посвідчень, свідоцтва про народження та бланки Мінʼюсту.

️Загалом конфісковано близько 1200 одиниць бланків різних документів, серед яких майже 200 посвідчень водія, 150 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, 140 свідоцтв про народження, більше ніж 40 дипломів та додатків про вищу освіту. Під час допиту водій, який перевозив підробки, впізнав жителя Київщини, який передав йому документи. Киянина затримали прикордонники на території України та оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 199 КК України (Виготовлення, пересилання з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинених за попередньою змовою групою осіб). Наразі правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до злочину.

Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.