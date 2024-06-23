Українські захисники атакували прикордонний пункт дислокації ворога

Сили оборони та безпеки України успішно уразили пункт управління російських окупантів на території Росії. Йдеться про пункт управління одного з мотострілецького полку в Бєлгородській області, повідомили у пресслужбі Генштабу у неділю, 23 червня.

За даними Генштабу, атаку на пункт управління росіян здійснили Повітряні сили у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Чим саме атакували пункт окупантів, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

«Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нєхотєєвка Бєлгородської області (РФ). За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Які втрати серед особового складу окупантів чи техніки, Генштаб також не уточнив.

Зазначимо, Нєхотєєвка – село, розташоване менш ніж за кіломент від українсько-російського кордону. За даними DeepState, найближче до цього населеного пункту дислокується 380 мотострілецький полк ЗС Росії – за 12 км на захід.