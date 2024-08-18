Українські сили відбили атаку та завдали серйозних втрат противнику

Вранці неділі, 18 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку поблизу населених пунктів Північне та Залізне на Донеччині. Втім, українські захисники не втратили позиції та не дали росіянам провести штурм у бік донецького Торецька, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, штурм здійснили росіяни за підтримки бронегрупи, яка складалася з 12 одиниць техніки. Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ та просунутися углиб Торецька.

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«Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них – 41 безповоротно», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, 18 серпня Генштаб підтвердив знищення ще одного мосту у Курській області Росії, а також ураження російського нафтокомбінату у Ростовській області, який зберігав та надавав російським окупантам нафту для ведення війни.