ЗСУ уразили командний пункт росіян у прикордонному селі, яке кілька місяців перебувало під контролем ЗСУ

У понеділок, 3 лютого, Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління одного з підрозділів російських збройних сил у Курській області. Внаслідок високоточної атаки окупанти зазнали суттєвих втрат, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у вівторок, 4 лютого.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Повітряні сили атакували командний пункт російських окупантів в районі населеного пункту Новоіванівка, що в Курській області. Зазначається, що пункт управління росіяни розмістили на території покинутої будівлі, звідки координували штурми проти українців на Курщині.

«В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника. Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, Новоіванівка розташована у Суджанському районі Курщини, за 17 км на північний захід від Суджі та за 5 км від села Лебедівка, які перебувають під контролем українських сил. Крім того, село розташоване за 10 км від українсько-російського кордону.

У серпні 2024 року у соцмережах з’явилися світлини, ймовірно, українських військовослужбовців на території Новоіванівки та Любимівки, розташованої поруч. До слова, з кінця серпня 2024 року до початку січня 2025 року, за даними DeepStateMap, село перебувало під контролем ЗСУ.

Скільки саме росіяни могли втратити особового складу внаслідок успішної української атаки, невідомо. У пресслужбі російського міністерства оборони ураження командного центру традиційно не коментували.