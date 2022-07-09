Українські військові відбили ворожі штурми на кількох напрямках

На Харківському напрямку ЗСУ знешкодили розвідувальну групу противника. Також українські військові відбили ворожі штурми на кількох напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ інформацію станом на 18:00 суботи, 9 липня.

«На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника. На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції», – повідомили в Генштабі.

Згідно з повідомленням, українським військовим вдалося відбити спроби штурму військ РФ на таких напрямках:

Кочубеївка – Дементіївка (Харківський напрямок);

Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина (Слов’янський напрямок);

«Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина українські захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи», – зазначено у повідомленні.

Ясинувата – Авдіївка та в районі Мар’їнки

Золотарівка – Верхньокамʼянське на Донецькому напрямку.

«Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки», – вказує Генштаб.

Також повідомляється, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжив обстріли позицій українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

У Генштабі зазначили, що окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи.

Зазначимо, що за інформацією Генштабу, станом на 9 липня, росіяни вже втратили понад 37 тисяч особового складу та багато різної техніки.

Відео Генштабу ЗСУ