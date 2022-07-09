Українські десантники показали, як знищили танкову роту росіян

Українські військові знищили танкову роту російських загарбників під час наступу. Зокрема, знищено дев’ять ворожих танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Як у російських окупантів не стало танкової роти. На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час наступу танкової роти військ РФ українські десантники знищили дев’ять ворожих танків.

До слова, раніше стало відомо, що на південному напрямку українські захисники знищили 194 російських загарбників, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів окупантів. окупантів. Детальніше із втратами окупаційних військ можна ознайомитися у щоденній статистиці від ZAXID.NET.