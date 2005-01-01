Звільнених з полону бойовиків українців будуть доправляти гелікоптерами та літаками

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 грудня2620

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Звільнених з полону бойовиків українців будуть доправляти гелікоптерами та літаками
фото Facebook Івана Гребенюка
В Києві вже чекають на звільнених українських полонених

Президент України Петро Порошенко зустрівся зі звільненими заручниками на Донбасі перед відльотом до Харкова.

На зустріч зі звільненими заручниками у Донецькій області президент прибув разом із дипломатами з Франції та Німеччини.

«Дякую дорогі мої. Тут приїхали вас зустрічати і міністр оборони, і наші партнери по “нормандському формату” – посол Франції (Ізабель Дюмон) і представник посольства Німеччини, і саме зусиллями Ангели Меркель і Еммануеля Макрона, великої нашої команди стало можливим, щоб ви зараз були з нами. Але я думаю, що ми тут не будемо влаштовувати ніяких мітингів. Ми робимо все можливе. Я попросив, щоби були надані вам гелікоптери, і зараз усі будуть відвезені до Харкова», – наголосив президент, якого процитувало агентство УНІАН.

Він сказав, що до Харкова доведеться летіти годину і потім після Харкова звільнені заручники відправляться до Києва.

Звільнених перевдягнули в нову форму Збройних сил України. Після зустрічі з Порошенком їх гелікоптерами доправлять до аеропорту в Харкові, передає ТСН. Там на них вже чекають рідні та бойові побратими. Потім літаками звільнених доправлять до аеропорту «Бориспіль», де також уже кілька годин чекають на їхній приліт.

Усі фото з Facebook-сторінки Івана Гребенюка

Нагадаємо, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

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