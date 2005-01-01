10-річний хлопець на Житомирщині під час селфі на даху поїзда отримав опіки майже половини тіла

У Житомирській області 10-річний хлопчик отримав опіки тіла при спробі зробити селфі на даху поїзда. Дитина потрапила в реанімацію. Про це повідомили в Нацполіції області.

«1 червня ввечері до реанімаційного відділення Коростенської лікарні госпіталізували 10-річного хлопчика з термічними опіками тіла, які він отримав під час фотографування на даху вантажного поїзда на станції Ушиці», – йдеться в повідомленні.

Працівник залізниці знайшов дитину і викликав швидку допомогу через три години після того, як вона травмувалася.

Хлопчик виявився жителем с. Гулянки, учнем 5-го класу загальноосвітньої школи.

«За інформацією медиків, він отримав термічні опіки (електрострумом) близько 40% тіла, його стан важкий», – відзначили в поліції.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Триває з'ясування всіх причин і обставин події.