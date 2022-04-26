24-річного хлопця затримали на пунткі пропуску в Солотвині

24-річний військовозобов’язаний українець купив підроблену довідку про інвалідність через один із Telegram-каналів та спробував із фальшивими документами потрапити до Румунії. Коли закарпатські прикордонники виявили підробку, хлопець зізнався, що купив документ за 128,8 тис. грн.

Як у понеділок, 25 квітня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався у пункті пропуску «Солотвино» на українсько-румунському кордоні.

«24-річний військовозобов’язаний українець на паспортний контроль надав довідку про отримання пільг за інвалідністю. Прикордонники встановили, що ця довідка є недійсною, це підтвердив і сам пред’явник. Також чоловік повідомив, що за 128,8 тис. гривень придбав липовий документ через один із Telegram-каналів», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники проінформували поліцію про виявлення порушника на кордоні. 24-річного призовника підозрюють у злочинах за ч. 4 ст. 358 та ст. 336 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ухиляння від призову за мобілізацією).