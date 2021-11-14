13 листопада під час виконання службових обов'язків біля кордону з Білоруссю загинув польський військовослужбовець. Про це заявив речник міністра польських спецслужб Станіслав Жарін.

Командування зазначає, що за попередніми даними, він загинув внаслідок пострілу зі службової зброї, і до інциденту не причетні «треті особи».

«Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. На місце служби солдат прибув трохи більше, ніж тиждень тому. З моменту відрядження він не контактував з мігрантами», – йдеться у повідомленні.

Також Жарін розповів, що на кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які «час від часу загострюють ситуацію». Зокрема, один чоловік у військовій формі стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польський кордон.

Криза на кордонах Білорусі з країнами ЄС: що відбувається

Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу, Азії й Африки. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу, збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу, щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, залучивши, згодом, до цього, навіть солдатів з Великої Британії. Білорусь, у свою чергу, підсилилася російськими ядерними бомбардувальниками.

9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан. Також 9 листопада дві великі групи мігрантів таки прорвали польський кордон.

На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газутрубопроводом «Ямал – Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон. У ЄС відповіли, що не дозволять себе залякувати.