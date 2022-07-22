У 9-поверхових приміщеннях розмістять наземний паркінг

У Львові біля Янівського кладовища збудують мультифункціональний офісний центр із 9-поверховим наземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 22 липня.

Йдеться про забудову земельних ділянок загальною площею понад 9 га на вул. Шевченка, 111а, що призначені для будівництва та обслуговування виробничих споруд. Споруди офісного центру матимуть різну висоту й сягатимуть 9-13 поверхів. Зокрема, 9 поверхів займатиме наземний паркінг, призначений для потреб уже збудованого ТЦ Legenda.

Офісні площі займатимуть невелику частину приміщень у 13-поверховій та 12-поверховій будівлі.

«Йдеться про намір збудувати великий паркінг, щоб забезпечити потреби торговельного центру, який там уже збудований раніше, і сформувати територію, яка є довкола, та облаштувати невеликі об’єми офісних площ збоку вул. Шевченка. Паркінг буде наземним, 9-поверховим. », – розповів під час засідання виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво 13-поверхового мультифункціонального центру отримало ПП «Майя». Компанія зареєстрована в Зимній Воді та займається оптовою торгівлею текстилем. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія належить місцевому підприємцю Юрієм Лозинським. У 2007 році ПП «Майя» купила ці ділянки на аукціоні.