ЗСУ змусили ворогів відійти з населеного пункту Миколаївка Херсонської області

У наслідок наступу Сил оборони російські війська з втратами відійшли з Миколаївки Херсонської області. Це призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації, повідомляє Генеральний Штаб Збройних сил України.

«В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил Російської Федерації», – повідомили в Генштабі.

Як розповіли у відомстві, на Південнобузькому напрямку російські військові активних бойових дій не вели. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Посад-Покровського, Осокорівки, Нововоронцовки, Благодатного, Партизанського.

Також повідомляється, що росіяни продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, вони додатково розгорнули до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.

Нагадаємо, що 28 травня внаслідок наступу українських військ у Херсонській області росіяни зазнали втрат і зайняли оборону на невигідних рубежах.