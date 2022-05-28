Внаслідок наступу українських військ у Херсонській області росіяни зазнали втрат і зайняли оборону на невигідних рубежах, повідомив Генштаб ЗСУ ввечері в суботу, 28 травня.

«Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають», – сказано в повідомленні.

Також, за інформацією Генштабу, російські загарбники в Херсонській області обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.

Щодо ситуації в інших регіонах, то на Слов’янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території Росії в район Куп’янська Харківської області.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточення українських військ у районах Лисичанська й Сєвєродонецька і вихід на адміністративний кордон Луганської області. Зокрема, на Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман.

Крім того, на цьому напрямку літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва.

Також у Генштабі повідомили, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два російських носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».