Українські воїни дистанційно підірвали ворожий бронеавтомобіль з особовим складом

На Херсонщині Сили спецоперацій Збройних сил України підірвали на міні броньований КамАЗ «Тайфун», який якраз перевозив російських загарбників. Відео знищення ворогів та їхнього бронеавтомобіля ССО опублікували в неділю, 29 травня.

«Ворожий КамАЗ “Тайфун”, забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить», – сказано в повідомленні.

Українські захисники розповіли, що вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки у ворожому тилу на Херсонщині. Замінувавши ділянку дороги, оператори ССО дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами, і дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи – повністю знищена техніка та особовий склад противника.

Точна кількість знищених разом з автомобілем загарбників невідома, однак цей бронеавтомобіль розрахований загалом на 17 людей: трьох членів екіпажу та 14 десантників.