ЗСУ знищили бронеавтомобіль «Тайфун» з росіянами на Херсонщині
Кількість знищених росіян невідома, але «Тайфун» розрахований на 17 людей
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На Херсонщині Сили спецоперацій Збройних сил України підірвали на міні броньований КамАЗ «Тайфун», який якраз перевозив російських загарбників. Відео знищення ворогів та їхнього бронеавтомобіля ССО опублікували в неділю, 29 травня.
«Ворожий КамАЗ “Тайфун”, забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить», – сказано в повідомленні.
Українські захисники розповіли, що вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки у ворожому тилу на Херсонщині. Замінувавши ділянку дороги, оператори ССО дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами, і дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи – повністю знищена техніка та особовий склад противника.
Точна кількість знищених разом з автомобілем загарбників невідома, однак цей бронеавтомобіль розрахований загалом на 17 людей: трьох членів екіпажу та 14 десантників.
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