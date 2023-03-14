Бухгалтерка комунального підприємства з Хмельницького незаконно нарахувала собі 130 тис. грн зарплати, а також викрала з офісу 1,5 тис. грн. За скоєне жінку засудили до двох років обмеження волі із забороною обіймати посади, пов’язані з фінансами та майном. Вирок підтвердили у Верховному суді.

Як у вівторок, 14 березня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, бухгалтерка комунального підприємства незаконно донарахувала собі понад 130 тис грн зарплати. Гроші жінка переводила собі на особистий рахунок. Вину бухгалтерки довели у Верховному суді, наразі вирок оскарження не підлягає.

«Прокурори довели, що головний бухгалтер комунального підприємства донарахувала собі 132 тис. грн зарплати, яку перерахувала на особистий рахунок. Ще 1500 грн вона викрала з офісу підприємства», – йдеться у повідомленні.

Бухгалтерку визнали винною за ч. 2 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ. Суд призначив жінці два роки обмеження волі та на три роки заборонив обіймати посади, пов’язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей.