Від обстрілів обвалилося два верхні поверхи багатоповерхівки

У середу вранці, 16 березня, у Києві внаслідок обстрілів стався обвал у 12-поверховому житловому будинку. З місця події евакуювали 37 людей, двоє постраждали. Пошуки постраждалих тривають.

У ДСНС повідомили, що обвал стався близько 6:15 ранку у житловому будинку у Шевченківському районі.

«Унаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал на 12-му та технічному поверхах, також було частково пошкоджено сусідній дев’ятиповерховий будинок. Станом на 07:45 ліквідовано загорання на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі. У дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не було», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати постраждалих (фото ДСНС)

З місця події евакуювали 37 людей, зокрема, двох травмованих. Роботи з пошуку постраждалих та розбирання завалів ще тривають.