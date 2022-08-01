Через воєнний стан, який запровадили в Україні після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, державні вихідні у серпні для українців будуть робочими.

Як повідомили ZAXID.NET у Головному управлінні Держпраці у Львівській області, за законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який президент Володимир Зеленський підписав 15 березня, на час воєнного стану в країні не діють статті Кодексу законів про працю, що передбачають вихідні дні у державні свята.

Зокрема, в серпні традиційними вихідними мали бути День державного прапора та День Незалежності, 23 серпня і 24 серпня відповідно. Однак цього року ці дні будуть робочими.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні продовжили до 23 серпня включно. ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» не визначає обмежень щодо продовження та терміну воєнного стану, тому він може тривати стільки, скільки існуватиме загроза для України загалом або для окремих областей.