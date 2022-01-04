У 2022 році в Україні буде 116 офіційних вихідних, 103 із них традиційні суботи та неділі, а 13 інших вихідних випадатимуть на будні та передбачені з нагоди офіційних свят.

В Україні є 11 офіційних свят, які є вихідними днями:

1 січня — Новий 2022 рік;

7 січня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

24 квітня — Великдень;

1 травня — День праці;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня — Трійця (Зелені свята);

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День Незалежності України;

14 жовтня — День захисника та захисниці України;

25 грудня — Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Календар державних вихідних у 2022 році (фото Апостроф)

Якщо офіційне свято випадає на суботу чи неділю, то вихідний переносять на найближчий робочий день. Наприклад, 1 січня випадає на суботу, тому 3 січня українці мали вихідний, або ж 24 квітня – це неділя, тому у понеділок 25 числа українці також відпочиватимуть.

Українці двічі матимуть довгі вікенди по чотири дні: з нагоди Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Конституції (28 червня). Оскільки вони припадають на вівторок, уряд переніс робочі дні з понеділка 7 березня на суботу – 12 березня, а з понеділка 27 червня на суботу – 2 липня.