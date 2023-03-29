Цю ділянку держреєстратор оформив як землю для сільського господарства

Правоохоронці оголосили про підозру колишньому держреєстратору із Хустського району, який незаконно оформив земельну ділянку лісфонду як землю для ведення селянського господарства. Вартість ділянки становить понад 750 тис. грн. Наразі ділянку арештували, поліція продовжує розслідування

Як у середу, 29 березня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, йдеться про колишнього посадовця відділу Держгеокадастру у Хустському районі. За даними правоохоронців, підозрюваний незаконно здійснив реєстрацію земельної ділянки та відкриття поземельної книги на неї.

«Для цього вніс відповідні відомості до Державного земельного кадастру, вказавши там цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства.При цьому посадовець був зобов’язаний відмовити у внесенні відомостей до системи, адже вказана земля розташована на території лісництва і належить до земель лісового фонду», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Земельна ділянка, вартістю 751 тис. грн вибула із власності держави. Наразі на неї наклали арешт. Колишньому посадовцю оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362 КК України). Розслідування триває.