Два російські літаки, які 2 березня порушили повітряний простір Швеції, були оснащені ядерною зброєю. Про це у четвер, 31 березня, повідомив шведський телеканал TV4.

2 березня чотири літаки злетіли з російської авіабази в Калінінграді. Два штурмовики Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Штурмовики, за інформацією телеканалу, були оснащені ядерною зброєю. Біля острова Готланд вони порушили повітряний простір Швеції. Порушення повітряного простору було недовгим.

У відповідь Швеція за тривогою підняла свої винищувачі Jas 39 Gripen та задокументували інцидент й саме тоді було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками

У збройних силах Швеції не коментують, чи були два штурмовики оснащені ядерною зброєю, але вважають, що порушення було навмисним, аби залякати країну.

«Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони воююча країна», – сказав командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії в Україну Швеція закрила повітряний простір для російських літаків ще 27 лютого.