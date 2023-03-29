Екс-директора Ковельського лісгоспу Володимира Данилюка виправдали у справі про розтрату грошей підприємства на навчання дітей. Як встановило слідство, чоловік за гроші лісгоспу оплатив навчання своєї доньки на бакалавраті у Львівській політехніці та сина колеги у Луцькому національному технічному університеті. Сумарно на це лісгосп витратив 51 тис. грн. Володимир Данилюк свою провину не визнав і пояснив, що після навчання випускники зобов'язались відпрацювати певний час у Ковельському лісгоспі, тож вкладання у їхнє навчання повністю виправдане. Суд з цим погодився і закрив кримінальне провадження.

Як йдеться у вироку Ковельського суду, у 2016 році Володимир Данилюк уклав з Львівською політехнікою договір щодо навчання його рідної доньки, за що заплатив з бюджету підприємства 29 тис. грн.

Також в 2016 році він уклав договір з Луцькою політехнікою про навчання у закладі сина головного інженера з охорони праці. Протягом декількох років за навчання юнака підприємство заплатило 22 тис. грн.

Згодом щодо директора лісгоспу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Максимально санкція цієї статті передбачає п'ять років тюрми.

На засіданні у суді, що відбулось 24 березня, Володимир Данилюк свою провину заперечив. Пояснив, що практика укладення договорів про навчання існувала давно і ніколи з приводу цього не виникало питань. А випускники мають обов'язок перед підприємством і повинні відпрацювати певний час, тож витрати на їхнє навчання окупляться.

Батько студента також дав свідчення у суді. Пояснив, що його син закінчив коледж на автомеханіка, постало питання про продовження навчання. У нього в той час була фінансова скрута, оплатити навчання він не міг. Знаючи як голова профкому, що на підприємстві вакантна посада механіка, він звернувся до директора з пропозицією оплатити навчання сина за рахунок підприємства, а син натомість зобов'яжеться відпрацювати на підприємстві певний час. Директор на цю пропозицію погодився.

Наразі юнак працює у лісгопі механіком. Що ж до доньки Володимира Данилюка, то бакалавраті вона відучилась за гроші підприємства, а наразі продовжує навчання на магістратурі за власні кошти.

Суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка не підтверджується. «Закон не забороняє підприємству навчати осіб, які не є його працівниками, з умовою, що ці особи візьмуть на себе зобов'язання працювати за потрібною підприємству кваліфікацією. Таке навчання є загальноприйнятою і загальновідомою практикою, яка приносить підприємству вигоду і належні гарантії добросовісності майбутнього працівника. До того ж, підприємство посилило ці гарантії, уклавши договори з дітьми своїх працівників, започаткувавши, по суті, трудові династії, які є вигідні для будь-якого підприємства», – йдеться у вироку.

Відтак суддя Сергій Панасюк повністю виправдав Володимира Данилюка у справі про розтрату грошей, оскільки «не доведено, що в діянні, яке ставиться йому у вину, є склад цього кримінального правопорушення». Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що з посади очільника Ковельського лісгоспу Володимир Данилюк звільнився в 2019 році. Де він працює наразі, невідомо.