Велику партію соку закупляли для пунктів незламності

У Рівному поліція вручила підозру екс-чиновнику міськради, який закупив сік для пунктів незламності за вдвічі вищою ціною за ринкову. Через це міський бюджет зазнав збитків на понад 1 млн грн. Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного, однак, відомо, що йдеться про колишнього очільника департаменту економічного розвитку Володимира Липка. Його також судять за закупівлю 10 тонн неякісного жиру.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, екс-чиновник в грудні 2022 року уклав ряд договорів щодо закупівель продуктів для пунктів незламності та обігріву, зокрема, на постачання соку.

«Втім, посадовець не вивчив цінову пропозицію на предмет максимальної економії та ефективності, об’єктивності та неупередженості оцінки пропозицій, закупивши напій в кількості 52 500 літрів за ціною 41,02 гривень за літр на суму 2 153 550 грн. Натомість його ринкова вартість становила вдвічі дешевше – 21,10 грн за літр», – йдеться у повідомленні. Таким чином, міський бюджет зазнав збитків на понад 1 млн грн.

У четвер, 4 січня, стало відомо, що слідчі вручили чоловікові підозру за ч.2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). У разі доведення вини йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Додамо, що цей же екс-чиновник є головним підозрюваним у ще одній подібній справі про закупівлю 10 тонн неякісного жиру для пунктів незламності. За контрактом, вартість жиру становила 1,2 млн грн. Однак, вага продукції виявилася майже на 200 кілограмів меншою за обумовлену в офіційних документах, а 10 314 кг жиру знаходилося у пошкоджених упаковках, без маркування, із цвіллю на поверхні. За це його також звинуватили у службовій недбалості.