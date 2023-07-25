У жирові виявили суттєве перевищення свинцю, заліза та нікелю, через що вживати його заборонено

Посадовця Рівненської міськради звинуватили завданні збитків міському бюджету на 1,2 млн грн. Чиновник підписав угоду про закупівлю понад 10 тонн неякісного жиру, який, як виявилось, категорично заборонено споживати у їжу. Відтак продукцію постановили утилізувати, а щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.

Як встановило слідство, гроші на ці закупівлю департамент отримав із загального фонду місцевого бюджету на реалізацію програми створення матеріального резерву тергромади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (для функціонування «пунктів незламності»).

8 грудня минулого року керівник департаменту уклав договір із приватним підприємцем на постачання тваринного жиру вагою 10 500 кг за ціною 116 грн за кг. Загалом вартість жиру, згідно з контрактом, становила 1,2 млн грн.

«Утім, за результатами проведених експертиз з'ясувалося, що жири не відповідають показникам якості та безпечності, містять суттєве перевищення гранично допустимих рівнів шкідливих речовин хімічного походження, а саме свинцю, заліза та нікелю. Споживання такої продукції небезпечне для здоров’я людини», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Крім того, вага продукції виявилася майже на 200 кілограмів меншою за обумовлену в офіційних документах, а 10 314 кг жиру знаходилося у пошкоджених упаковках, без маркування, із цвіллю на поверхні.

У вівторок, 25 липня, 46-річному директору департаменту, який не перевірив отриману продукцію і підписав накладні, вручили підозру за ч.2 ст. 367 ККУ (неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків, що спричинило тяжкі збитки).

У разі доведення вини посадовцеві загрожує максимум п'ять років ув'язнення. Всю продукцію, на яку було накладено арешт, утилізують.

Додамо, що правоохоронці не розголошують посаду та ім'я підозрюваного посадовця. Однак, видання розслідувачів «Четверта влад​а» повідомляло, що угоду уклав департамент економічного розвитку, який з 2021 очолює Володимир Липко.