Вартість проєкту – понад 35 млн грн

Підряд на будівництво каналізаційних мереж та споруд у Бурштині вартістю 35 млн грн може дістатися ПрАТ «СТМ». Колишню керівницю фірми судили за підробку документів.

Йдеться про масштабний проєкт будівництва каналізаційних мереж для старої частини міста. Нову каналізацію прокладатимуть на вулицях Петра Сагайдачного, Павла Поповича, Михайла Грушевського, Симона Петлюри, Івана Франка, Над Потоком та Торговій.

Тендер, оголошений Бурштинською міськрадою, 12 жовтня без конкуренції виграло ПрАТ «СТМ», запропонувавши виконати роботи за 35,1 млн грн. Наразі очікується підписання договору з підрядником. Він має виконати роботи до 31 грудня 2029 року.

Що відомо про компанію

За даними аналітичної системи Youcontrol, ПрАТ «СТМ» засноване в Бурштині у 1992 році. Основний вид діяльності – зведення житлових і нежитлових будівель. Державні підряди останні 5 років фірма отримує здебільшого від Бурштинської міськради. З 2021 року ПрАТ «СТМ» належить бізнесмену з Франківська Тарасу Яценку, директор компанії – Василь Тарасюк.

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У 2020 році ПрАТ «СТМ» стало фігурантом кримінальної справи. Йдеться про спір за квартиру між компанією та трьома членами родини Патригур. Поки суперечка розглядалася в різних інстанціях, фірма зареєструвала за собою право власності на нерухомість. Тоді суд визнав держреєстратора Володимира Соловія винним у зловживанні владою, службовому підробленні та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, і призначив йому 3,5 роки ув’язнення.

У 2025 році правоохоронці відкрили кримінальну справу за привласнення 200 тис. грн під час будівництва у 2016 році очисних споруд у Галичі. На лаві підсудних разом із головним інженером Галицького КП «Комунальне будівництво» опинилася ексдиректорка ПрАТ «СТМ», колишня депутатка Тенетниківської сільради Ярослава Андрієшин. Через закінчення строків давності суд звільнив обвинувачених від кримінальної відповідальності.