Дамба Канівської ГЕС є важливим інфраструктурним об'єктом

Згідно з оперативною інформацією станом на закінчення доби 5 березня Генштаб Збройних сил України повідомляє, що російські окупанти намагатимуться захопити дамбу Канівської гідроелектростанції.

Як повідомляється, ворог продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з ТОТ АР Крим.

«До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су- 34, Су-25 з аеродромів на території РБ (Барановичі, Лунинець, Ліда). Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми», – повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook

Встановлено зосередження підрозділів ЗС Республіки Бєларусь в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав».

«За наявною інформацією, окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС», – повідомили у відомстві.

Підсумки і хроніку десятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.