Від початку 2024 року під удар дронів у Росії потрапила ціла низка підприємств нафтового сектора

Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на російській території, зокрема уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників у Курській області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як інформують у Генштабі, «наявна інформація про роботу в області систем ППО ворога та вибухи у районах щонайменше чотирьох підстанцій. У результаті зафіксовано перебої з електропостачанням у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області».

Удару завдавали сили і засоби Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України (ЦСО «А» СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі заявляють, що російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для українських військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї армії.

«Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з ночі на понеділок, 29 липня, на території Бєлгородської та Орловської областей РФ горіли електричні підстанції, унаслідок чого було знеструмлено низку споживачів.на території Росії. Від початку 2024 року під удар дронів у Росії потрапила ціла низка підприємств нафтового сектора, через що на деяких НПЗ перестали працювати установки первинної переробки нафти.