Підбиваємо «ковідні» підсумки тижня. Статистика і надалі погана, на приміські маршрути впускатимуть лише вакцинованих. Однак з понеділка львівські школярі початкових класів повертаються за парти. Мешканці будинку в Галицькому районі потерпають через будівельну пилюку. Як приватна реставрація вилізла боком людям - розкажемо у випуску. Великі ремонти по-львівськи. Закрили для проїзду останню ділянку на Орлика. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 11 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 91 727 (+443 за попередню добу).

У Тустані розробили віртуальну гру з артефактами середньовічної фортеці

У Тустані створили нову віртуальну гру, в якій користувачі вперше зможуть потрапити всередину фортеці XIV-XV ст.

У грудні Львів отримає три нові п’ятисекційні трамваї «Електрон»

У Львові зараз їздить один п’ятисекційний трамвай «Електрон» T5L64, закуплений містом у 2012 році.

Куди піти у Львові та що подивитися онлайн у вихідні 12-14 листопада

Концерт етно-гурту «Курбаси», виставка-інсталяція про Голодомор, вистава «Зимова казка» та концерти українських органістів.

ФК «Карпати» представив дизайн нових футболок зі спонсорами клубу

Торгові марки «Львівське», «Галка» та «Трускавецька» стали спонсорами відродженого ФК «Карпати» (Львів).

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