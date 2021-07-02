У Львові розгорнуть тисячу додаткових ліжок для хворих на коронавірус. Місто в очікуванні чергової хвилі ковіду. До 5 тис. на день. Саме стільки містян мають щодня отримувати щеплення від коронавірусу. До кінця літа у Львові хочуть провакцинувати максимальну кількість людей. У Львові відкрили соціальне ательє для жінок, які зазнали домашнього насилля. Софія Трощук та Віталій Кубліков розповість про те, як вони працюють та інші головні новини дня.

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Станом на 2 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 910 (+26 за попередню добу).

11-річний хлопчик за кермом BMW загинув у ДТП біля Львова

Батьком, який посадив свого 11-річного сина за кермо BMW і той розбився на смерть, виявився капітан міліції та колишній працівник ДАІ Роман Гануляк.

Суд відсторонив від посади реєстратора Живка, який оформляв землю в Брюховичах контрабандисту

45-річного державного реєстратора Солонківської ОТГ Михайла Живка підозрюють в оформленні права власності на землю селекційно-насіннєвого центру на основі підроблених документів.

Львівська мерія заявила про ухилення від податків мережею «Близенько»

Найвищі зарплати виявились у мережах «Метро», «Ашан», «АТБ», а найнижчі – у мережі «Близенько». Працівникам найбільшої у Львові мережі продуктових крамниць офіційно платять менше мінімальної зарплати.

Після перелому ноги у супермаркеті львів’янин відсудив у «Сільпо» 50 тис. грн

Чоловік купував продукти у супермаркеті «Сільпо» на вул. Мазепи, 11, перечепився через порожній візок для продуктів та впав.

На вихідних у Львові знову прогнозують дощі та грози

Протягом вихідних, 3-4 липня, у Львові та області спаде спека, температура повітря коливатиметься від 20°С до 25°С. Також синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

Львівського забудовника підозрюють у крадіжці землі майже на 5 млн грн

Махінаціями займався 50-річний керівник будівельної фірми разом зі співробітниками товарної біржі. Вони підробили державний акт про право власності на земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Лазаренка.

Куди піти у Львові у вихідні 2-4 липня

Концерт пам'яті Володимира Івасюка, місяць авторських читань, будівництво хижі Х століття, виставка арт-деко, флешмоб від Львівської опери.