Через перебої з електрикою у Жовкві померли хворі на коронавірус, нічний клуб у центрі Львова закрили за порушення карантину, у аварії загинув 16-річний хлопець та де у Львові завтра не буде світла. Ці та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за неділю, 29 листопада.

+584

Станом на 29 листопада у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 45 636 (+584 за попередню добу, з них 165 у Львові).

У Жовкві двоє людей померли через перебої з електрикою у лікарні

У Жовківській районній лікарні через відсутність електропостачання померли двоє людей, які були підключені до апаратів ШВЛ. У лікарні були електричні генератори на випадок аварійного відключення світла, але їх не задіяли.

Нічний клуб у центрі Львова закрили за порушення карантину

У ніч з суботи на неділю, 28-29 листопада, попри запроваджений карантин вихідного дня у нічному клубі HiresH Night Club на площі Петрушевича проводили вечірку.

Голова ЛОДА заявив про звільнення голови РДА та головлікаря через загибель пацієнтів у Жовкві

Голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив про необхідність звільнення головного лікарня Жовківської районної лікарні Ігоря Шевціва та голови Жовківської РДА Романа Черніховського через загибель двох пацієнтів з коронавірусом.

Водій на смерть збив 16-річного хлопця на Львівщині та втік з місця ДТП

Поліцейські розшукали винуватця ДТП – 17-річного місцевого мешканця. Неповнолітній керував автомобілем Ford, який виявили у полі приблизно за 5 км від місця ДТП.

У двох районах Львова 30 листопада вимикатимуть світло

У понеділок, 30 листопада, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку вулиць у двох районах Львова. Відтак світла не буде з 09:00 до 17:00.

42-річну жінку збили на смерть на переході траси біля Раковця

Водій Toyota RAV4 збив 42-річну жінку, що переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок отриманих травм мешканка Червонограда загинула на місці події.

Львівський Центр легеневого здоров’я облаштує 220 додаткових місць для хворих на Covid-19

У львівському Центрі легеневого здоров’я проводять реконструкцію кисневої системи та з січня планують розгортати додаткові місця для хворих на коронавірус.

Львівська спілка архітекторів обрала нового голову

Новим головою став 40-річний львівський архітектор Микола Шеремета. На цю посаду також претендували архітектори Юрій Столяров та Юрій Горалевич.